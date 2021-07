Münster-Hiltrup

Ehrenamtliche in den Rettungsdiensten und bei der Feuerwehr verlassen scharenweise die Stadt, weil sie in Münster für ihre Familien keinen Wohnraum finden. Auf dem Eschweiler-Areal in Hiltrup greift jetzt zum ersten Mal eine neue Regelung, die Abhilfe schaffen soll.

Von Markus Lütkemeyer