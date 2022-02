Warmer Regen für drei Hiltruper Vereine

Die Stadtteiloffensive nahm die Verlosung der Adventskalender-Einnahmen an drei Hiltruper Vereine vor. 35 Vereine hatten teilgenommen. Bezirksbürgermeister Wilfried Stein nahm die Ziehung der drei Gewinner vor, die alle den gleichen Anteil von 1500 Euro erhalten.

Die Stadtteiloffensive Hiltrup hat die Verlosung der Adventskalender-Einnahmen an drei Hiltruper Vereine vorgenommen. Da Vertreter der Vereine coronabedingt nicht persönlich dabei sein konnten, wurde die Verlosung aufgezeichnet und den Vereinen zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung. Als Ort für die Aufzeichnung wurde der Kulturbahnhof gewählt.

Zu Beginn stellten der Vorsitzende Jan Kaven und Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich die 35 teilnehmenden Vereine vor. Das Spektrum reichte vom ältesten Verein Hiltrups, dem Männergesangsverein 1848 Hiltrup, bis zum jüngsten, 2018 gegründeten Verein HilDe Hiltruper Design mit Herz.

Unter Aufsicht der Hiltruper Notarin Maike Bergkeller wurde die Losbox mit den Steckbriefen der Hiltruper Vereine bestückt. Bezirksbürgermeister Wilfried Stein nahm anschließend die Losziehung vor und betonte, dass es nur erste Plätze gäbe, da alle gewinnenden Vereine den gleichen Anteil von 1500 Euro erhalten.

Zu den Gewinnern, die von Maike Bergkeller verkündet werden, gehören zwei Sportvereine. Es sind der Akademische Ruder-Club zu Münster sowie der TuS Hiltrup. Als dritter Gewinner darf sich die Karnevalsgesellschaft „Hiltruper Jungs & Mädels“ ebenfalls über 1500 Euro freuen.

Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern des Wirtschaftsverbundes, die 24 attraktive Preise beigesteuert hatten. Es wurden eifrig Lose gekauft, so dass am Ende Einnahmen in Höhe von 4500 Euro zustande kamen. Das Video ist auf Youtube unter Kulturbahnhof Hiltrup zu sehen.