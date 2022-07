HJK-Chefarzt verabschiedet: „Was er machte, hatte Hand und Fuß“

Nach 24 Jahren als Chefarzt am Herz-Jesu-Krankenhaus wurde Dr. Friedrich Georg Scherf in den Ruhestand verabschiedet. Deutlich wurde nochmals das hohe Ansehen, das der oberste Chirurg genossen hat.

„Ein guter Chef, ein guter Mensch, ein Vorbild.“ Solche Abschiedsworte und emotionale Moment erlebte Chefarzt Dr. Friedrich Georg Scherf im Herz-Jesu-Krankenhaus (HJK) bei seiner festlichen Verabschiedung in den Ruhestand.

In allen Beiträgen der Rednerinnen und Redner schwang hohes Ansehen für Scherfs beliebte Wesensart mit. So hob Geschäftsführer Tim Richwien hervor, wie sehr er die tiefgründige ruhige Art des Chefchirurgen zu schätzen gewusst habe. Die Einarbeitung des Nachfolgers, Chefarzt Prof. Dr. Benedikt Schliemann, nannte Richwien „ehrenwert“.

„Die Medizin kann viel“

„Was Dr. Scherf machte, hatte Hand und Fuß“, fasste Dr. Daisy Hünefeld vom Vorstand der St.-Franziskus-Stiftung das 24-jährige Wirken des Chefarztes laut Pressemitteilung zusammen. Das HJK verdankt Scherf die Spezialisierung des Bereichs Unfallchirurgie und Orthopädie, später ergänzt durch Gelenkersatz sowie Schulter-, Hand- und Fußchirurgie. Weitere Schritte waren die Beteiligung am Traumanetzwerk und das Zusammenwirken mit dem St.-Marien-Hospital Lüdinghausen zum zertifizierten Alters-Trauma­Zen­trum.

Perspektivisch, so Scherf, müssten die Unfallheilkunde und andere Sparten der Chirurgie das mit den Jahren gestiegene hohe Anspruchsdenken der Patienten an perfekte „Reparaturkünste“ wieder in realistische Dimensionen lenken. „Die Medizin kann viel“, so Scherf, „aber nur innerhalb der gegebenen Grenzen.“

Zum Abschluss überreichte Scherf „mit rundum gutem Gefühl“ seinem Nachfolger Benedikt Schliemann den Staffelstab. Stehende Ovationen begleiteten Scherf beim Schritt in den Ruhestand.