Wasserwerk in der Howird frisch gemacht

Das Wasserwerk in der Hohen Ward zählt es zu den ältesten noch genutzten technischen Bauwerken, die es in Münster gibt. Aktuell ist die Fassade des 1906 errichteten Bauwerks komplett eingerüstet.

So etwas Edles leistet sich heute keiner mehr. Kein Wunder, dass das ehemalige Pumpwerk aus dem Jahr 1906 unter Denkmalschutz steht. Wie jedes alte Gebäude bedarf es von Zeit zu Zeit besonderer Pflege. Derzeit stehen Unterhaltungsarbeiten für das ehemalige Pumpwerk in der Hohen Ward an, das als eines der schönsten Gebäude in Hiltrup gilt.