Weiblicher Blick auf die Realität

Die Montagsmalerinnen aus Berg Fidel stellen erneut in der Stadthalle Hiltrup aus. Ihre Arbeiten sind so bunt und vielfältig wie das Leben selbst.

Bereits zur vierten Ausstellung laden die Montagsmalerinnen „Bunt gemischt“ in die Stadthalle ein.

Erst im Sommer letzten Jahres hatten die Montagsmalerinnen von Berg Fidel im Kulturbahnhof ausgestellt. Nun zeigen die zwölf Hobbykünstlerinnen mit ihrer nunmehr vierten Ausstellung vor sehr vielen Gästen einen anderen sehenswerten Teil ihrer 50 Arbeiten, meist in Acryl.

So bunt und vielfältig wie das Leben selbst, das sich in ihrer Malerei widerspiegelt. Ob Landschaften, Stillleben, Porträts von Menschen und Tieren. „Es ist der weibliche Blick auf die Realität“, eröffnete Bezirksbürgermeister Wilfried Stein die Ausstellung „Bunt gemischt“, die bis Ende April in der Stadthalle zu sehen ist.

Nachwuchsmusikerinnen an der Violine

Es sei ein würdiger Rahmen, so Stein. Die Wände der beiden Stockwerke gäben genügend Raum, die Werke in all ihrer Schönheit zu betrachten. Die Künstlerinnen sind Edith Wils, Laura Alberg, Susanne Hildebrandt, Ida Weingart, Sabine Koop, Sabina Westendarp, Luba Markeba, Renate von Garrel, Heidi Nöckl, Irina Skripalchikova, Ninett Hollerbach und Tamara Hauser mit der Kursleiterin und Meisterschülerin der Kunstakademie Bishkek, Kirgistan, Tatjana Schmidt.

Bereichert hatten die Vernissage die Schülerinnen von Marlies Eckelt von der Musikhochschule Münster, Paula und Sofie Linke mit ihren Violinen, die sich beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ für den Landeswettbewerb im März qualifiziert haben.