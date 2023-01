Weinfest soll 2023 stattfinden

Auf welche Fest dürfen sich die Hiltruper in 2023 freuen? Was plant der Wirtschaftsverbund? Endlich stehen die wichtigsten Termine – und es ist klar: Der Wirtschaftsverbund will wieder ein Weinfestfest organisieren.

Der Wirtschaftsverbund stellt seine wichtigsten Termine für das laufende Jahr vor und plant für 2023 die Rückkehr des Weinfestes. Die beliebte Veranstaltung war zuletzt dreimal in Folge ausgefallen.

Worauf dürfen sich die Hiltruper ansonsten noch freuen an besonderen Aktionen und den großen Volksfesten, die üblicherweise von den Gewerbeverein ausgerichtet werden? So soll das Frühlingsfest auf der Marktallee am 13. und 14. Mai stattfinden. Es ist traditionell das größte Fest und wird auch in diesem Jahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden sein. Zuvor wird es am 21. April das Frühlingserwachen mit einem langen Shopping-Freitag geben – ein neues Veranstaltungsformat, das in der Corona-Zeit erstmals ausprobiert worden ist. Ein internes Unternehmerfrühstück („Morgenstund“) ist Anfang März vorgesehen.

Zwei Tage lang Weinfest

Da die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr sehr früh beginnen, ist der Termin des Weinfest vom Ende der Ferienzeit entkoppelt worden. Es soll am 25. und 26. August 2023 stattfinden. Im vergangenen Jahr war es kurzfristig aufgrund von fehlendem Personal abgesagt worden.

Das stimmungsvolle Moonlight Shopping im Fackelschein findet am 20. Oktober statt. Mit der Aktion Weihnachtsmarktallee ist die letzte Veranstaltung des Jahres auf den 2. Dezember terminiert.