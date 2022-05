In den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofs stellt Olga-Maria Klassen ihre „Blickfänge“ aus. Am Dienstag endet die Ausstellung mit einer Finissage.

So viel Frühling war selten. Bilder mit blühendem Flieder in allen Farben, wie er hier anzutreffen ist, Münsters Vorzeige-Kirschblüte im Kreuzviertel und immer wieder Impressionen voller Licht aus Sosòpol, einer Halbinsel an der südlichen bulgarischen Schwarzmeerküste.

Eines dieser Bilder, die in Bulgarien entstanden sind, heißt: „Weiß glänzt das einsame Segel“. Der Titel ist ein sehr biografischer Bezug, wie die Künstlerin erzählt: Dieses Lied habe sie in Russland vor einer Prüfungskommission singen müssen.

In Russland hat sie ihre erste Ausbildung erhalten und Musik und bildende Kunst studiert. Olga-Maria-Klassen gehört zur jungen Generation Deutscher aus Russland. Einst zog ihrer Familie von Ostpreußen in die Ukraine, später wurde sie in die Nähe des Urals deportiert. Seit einigen Jahren lebt die Künstlerin und Kunstlehrerin in Münster. Auch in Deutschland hat sie Musik und bildende Kunst studiert.

Mittlerweile konzentriert sie sich ausschließlich auf die bildende Kunst. In Münster hat sie mit den von ihr organisierten Stadtkinderausstellungen „Impressionen“ das Interesse der breiten Öffentlichkeit geweckt.

Zudem ist sie als Freiluftmalerin in der Stadt unterwegs. Bevorzugt an der Promenade oder im Kreuzviertel, wo es viele schöne Bäume gibt, oder am Aasee, als er einmal zugefroren war. Oft verursacht sie mit ihrer Malerei einen Menschenauflauf. Sie wundert sich darüber. In St. Petersburg seien Straßenmaler völlig normal.

Ihre Ölbilder aus Münster und – immer wieder – aus dem sommerlich anmutenden Bulgarien prägen die Ausstellung. Zu den außergewöhnlichen Blickfängen zählen ferner einige Aquarelle, Radierungen und Druckgrafiken. Olga-Maria Klassen hat ihre Ausbildung beim Grafikmaler Evgeny Bortnikov erhalten.

Die Ausstellung von Olga-Maria Klassen ist eine Entdeckung – und hätte einfach mehr Besucher verdient. Zwei Gelegenheiten gibt es noch: Am heutigen Donnerstag von 16 bis 18 Uhr sowie am Dienstag (10. Mai) von 17.30 bis 20 Uhr im Rahmen einer Finissage.