Vorleseclub Hiltrup: Weiter geht‘s im Sauseschritt

Münster-Hiltrup

Der Vorleseclub Hiltrup ist mittlerweile bei seiner 202. Lesungen angelangt. Am Mittwoch lasen die Vorleser texte zum Thema „Lob der Langsamkeit“. In den vergangenen Wochen und Monaten hat der kleine Club der Vorleser eine Phase durchlebt, die reich an Zäsuren ist.

Von Michael Grottendieck