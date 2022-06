SPD wünscht Verbesserungen an den Kreisverkehren

Immer wieder die gleiche Frage: Wer hat denn jetzt Vorfahrt? Oftmals regeln Rad- und Autofahrern das an den vielen Kreisverkehren in Hiltrup und Amelsbüren unter sich – per Blickkontakt. Die SPD schlägt zusätzlich ein paar Verbesserungen vor.

Friedhelm Schade, Anna-Merle Velling und Simon Kerkhoff (v.l.) von der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup machen sich Sorgen um die Sicherheit in Kreisverkehren.

Am liebsten wäre es der SPD, wenn es einheitliche Vorfahrtsregelungen in den Kreisverkehren gäbe. Doch dazu bedürfte es einer Änderung der Straßenverkehrsordnung. Also konzentrieren sich die Sozialdemokraten auf einige kleinere Lösungen, die die Sicherheit an den Kreisverkehren in Hiltrup und Amelsbüren erhöhen könnten. Oftmals sei es ein kurzer Blickkontakt, sagt Friedhelm Schade, stellvertretender Bezirksbürgermeister, der für ein gutes Einvernehmen zwischen Rad- und Autofahrer sorge.