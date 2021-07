Wettlauf mit dem gefräßigen Holzwurm

Nach vielen Gesprächen ist ein ernsthafter Interessent für den alten Hiltruper Leichenwagen übrig geblieben. Er kommt aus Münster und will die Kutsche reparieren. Wann und ob eine Übergabe erfolgen kann, hängt jetzt maßgeblich von einer rechtlichen Stellungnahme ab.

Bei den Beratungen in der Hiltruper Bezirksvertretung, wie mit dem alten Leichenwagen zu verfahren sei, kristallisierte sich der klare Wunsch heraus, das alte Gefährt möglichst in Münster oder Hiltrup zu halten. Jetzt sieht es so aus, dass es tatsächlich einen Interessenten aus Münster gibt.