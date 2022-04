Wie Hitler sich im privaten Umfeld gab

Welche Themen bewegten Adolf Hitler, der die Welt in einen Vernichtungskrieg stürzte, im privaten Umfeld? Ein Antwort versucht das Dokumentar-Schauspiel „Hitlers Tischgespräche“ zu geben. Es wird am 20. April aufgeführt.

Mit dem Dokumentar-Schauspiel „Hitlers Tischgespräche“ kommt Andreas Breiing am 20. April (Mittwoch) um 19.30 Uhr in den Kulturbahnhof. Welche Themen bewegten Adolf Hitler, der die Welt in einen Vernichtungskrieg stürzte, im privaten Umfeld? Wie gab er sich jenseits der Propaganda und Reichsparteitags-Demagogie? Die Zeiten, in denen Großeltern ihren Enkeln vom Krieg und der Diktatur im Nationalsozialismus erzählen konnten, neigen sich dem Ende. Diese Möglichkeit, Geschichte aus erster Hand „hautnah“ zu erleben, fehlt den Kindern und Jugendlichen heute. Es gilt, Alternativen zu suchen, um präventiv und nachhaltig einer rechten Radikalisierung vorzubeugen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der an einer Tischrunde sitzende Zuschauer erlebt den „Führer“ nicht als herumbrüllenden Despoten, sondern als eine vor sich hin sinnierende Person. Schaut man in die Gesichter der Gäste beziehungsweise Schüler, sieht man angespannte, geschockte, fassungslose und nachdenkliche Mienen, schreiben die Organisatoren des Schauspiels.

Original-Monologe Hitlers im kleinen Kreis

Der Schauspieler und Kabarettist Andreas Breiing zeigt das Dokumentarschauspiel „Hitlers Tischgespräche“, dessen Texte er gemeinsam mit dem Journalisten Carsten Krystofiak zusammengestellt hat. Diese Texte sind Original-Monologe Hitlers im kleinen Kreis, die sein Sekretär, Martin Bormann, von einem Stenografen mitschreiben ließ. Der Kartenvorverkauf beginnt heute (6. April) in der Stadtteilbücherei St. Clemens und online unter https://ticketshop.kulturbahnhof-hiltrup.de. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro.