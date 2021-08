„Wimmelnde Wildblumenwiesen“

Sie ragen imposant in die Höhe, als städtebauliche Erkennungszeichen: der Rockwool-Turm und die St.-Clemens-Kirche. Was schon länger als großer Boulevard zwischen Bahnhof und Marktallee geplant ist, gelingt Arndt Zinkant mit flotten Strichen, satirischem Situationswitz und einem tiefsinnigen Blick für bodenständige Heimatgefühle auf dem „1. Hiltruper Wimmelbild“. Das enthüllte der Zeichner und Karikaturist am Sonntag auf der Vernissage seiner Ausstellung „Münster-Gewimmel!“ im Kulturbahnhof Hiltrup.

