Planungen für das Frühlingsfest starten

Münster-Hiltrup

Das Frühlingsfest in Hiltrup fiel 2020 und 2021 aus. In diesem Jahr soll es nun wieder stattfinden. Jedenfalls will der Wirtschaftsverbund darauf vorbereitet sein. Der Termin steht. Ein erstes Planungstreffen hat es ebenfalls schon gegeben.

Von Michael Grottendieck