Zauberhafte Weltreise mit Magic Freddi

Magic Freddi ist am 21. Mai mit einer großen Zauberschau in der Stadthalle zu sehen. Auch das Hiltruper Frühlingsfest nutzt er als Bühne.

Die Vorbereitungen für seine große Zaubershow am 21. Mai in der Stadthalle laufen auf Hochtouren. Frederik Pelster, besser bekannt unter dem Künstlernamen Magic Freddi, will seine Gäste mit auf eine magische Weltreise nehmen.

Einige Kostproben seines Könnens wird der Nachwuchskünstler beim Frühlingsfest am 14./15. Mai auf der großen Bühne vor der St.-Clemens-Kirche geben. Bevor am Samstagabend die Band Undercover dem Hiltruper Publikum einheizt, wird Magic Freddi einige Zaubertricks zum Besten geben. Das kündigte jetzt der Wirtschaftsverbund an, der das Fest organisiert. Auch vor dem Auftritt der Dandys am Sonntag wird Magic Freddi die Frühlingsfest-Besucher verzaubern. Der Hiltruper ist Mitglied des magischen Zirkels.

„Für dieses spektakuläre Live-Event hat Magic Freddi eine komplett neue Zaubershow mit brandneuen Illusionen und Kunststücken entworfen. Die Show feierte im November 2021 ihre Premiere und fand großen Anklang“, heiß es in der Ankündigung.

Die große Zaubershow in der Stadthalle beginnt am 21. Mai um 17 Uhr. Tickets gibt es auf der Homepage von Magic Freddi.