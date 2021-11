Zeichen der Vielfalt

Drei Vereine bekommen per Zufallsentscheid die gesamten Einnahmen aus der Adventskalenderverlosung „Los, du Fröhliche“. Im Gegenzug stellen sich die Vereine jetzt mit einem kurzen Steckbrief vor. 40 Vereine machen mit.

Rund 40 Vereine sind der Einladung der Stadtteiloffensive Hiltrup gefolgt, sich in einem kurzen Steckbrief zu präsentieren. Die Stadtteiloffensive möchte mit der Aktion die Vielfalt der Hiltruper Vereine darstellen.

Inhalte der Steckbriefe sind neben Gründungsjahr, Mitgliederzahl und Kontaktmöglichkeit der Zweck des jeweiligen Vereins sowie Veranstaltungen und Highlights und etwaige Besonderheiten. Das Ergebnis ist eine bunte Sammlung verschiedenster Vereine, darunter Sport- und Schützenvereine, Karnevalsvereine, Kleingärten, Vereine aus dem sozialen Bereich und Gesundheitswesen, Vereine, die für Unterhaltung sorgen und solche, die in besonderer Weise Begegnung und Miteinander fördern.

Anreiz zum Mitmachen

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich die Porträts ab sofort im Schaufenster des leerstehenden Ladenlokals an der Marktallee 36 ansehen. Der neue Eigentümer des Gebäudes begrüßt diese sinnvolle Zwischennutzung des Schaufensters. Jeweils acht Vereine präsentieren sich pro Woche. Immer freitags wechselt die Ausstellung, sodass es sich lohnt, häufiger vorbeizuschauen, heißt es in einer Mitteilung. Als Anreiz zum Mitmachen winkt allen eingetragenen Vereinen, die sich hier präsentieren, eine Gewinnchance auf mindestens 1000 Euro. Drei Vereine bekommen per Zufallsentscheid die gesamten Einnahmen aus der Aktion „Los, du Fröhliche“.

Lose gibt es bis zum 27. November

Die Adventskalenderverlosung „Los, du Fröhliche“ wird vom Wirtschaftsverbund Hiltrup veranstaltet. Noch bis zum Tag der Weihnachtsmarktallee am 27. November werden an sieben Verkaufsstellen in Hiltrup Lose zum Preis von 2,50 Euro/Stück verkauft.

Zu gewinnen gibt es 24 hochkarätige Sachpreise und Gutscheine von Hiltruper Unternehmen. Eine Aufstellung der Verkaufsstellen für die Lose sowie aller Preise und Unternehmen sind zu finden unter