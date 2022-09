Erst Corona, jetzt die Energiekrise: Energieintensive Unternehmen wie Bäckereien und Textilreinigungen kämpfen mit der Explosion der Gas- und Strompreise. Jürgen Felmet, der eine Reinigung in Hiltrup-West betreibt, hat daher eine konkrete Forderung an die Politik.

Jürgen Felmet in seiner Reinigung am Caldeloerweg. „Die Zeiten sind schwierig für unsere Branche“, sagt er. Das Familienunternehmen existiert seit mehr als vier Jahrzehnten.

Von fundamentalen Existenzsorgen will Jürgen Felmet jetzt noch nicht sprechen, dennoch sieht er die dunklen Wolken am Horizont und hofft, sein kleines Familienunternehmen in Hiltrup-West möglichst unbeschadet aus der Energiekrise retten zu können.