Zeitlose Motive frisch poliert

Die Schaffenskraft des Hiltruper Malers Erwin Löhr ist ungebrochen. Jetzt hat er zeitlose Motive aus dem Sauerland, dem Lipperland sowie aus Hiltrup und Umgebung neu aufgearbeitet. Am Sonntag feiert er Geburtstag.

Erwin Löhr feiert am Sonntag seinen 87. Geburtstag

Verkaufserfolge regen die Kreativität an. Für Erwin Löhr trifft auch das zu. Das Lippische Landesmuseum in Detmold hatte jüngst elf Landschaftsdarstellungen aufgekauft. Nun hat sich der Maler dem Sauerland zugewandt, wo er geboren wurde, und seiner Heimat Hiltrup, in der er seit 1947 lebt.