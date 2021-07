Zielstrebige Forscher auf hohem Niveau

Die Teilnehmer des Forder-Förder-Projektes (FFP) am Kardinal-von-Galen-Gymnasium erhielten ihre Zertifikate überreicht.

Allen Einschränkungen zum Trotz schlossen sieben Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums (KvG) aus den Klassen sieben und acht das diesjährige Forder-Förder-Projekt (FFP) erfolgreich ab und erhielten ihre Zertifikate zusammen mit den druckfrischen Experten-Arbeiten durch den Schulleiter Dr. Hein Zopes und die Projektleiterin Anne Freimuth.

Auf Grund der Corona-Pandemie mussten am KvG mit dem begabungsfördernden FFP im Schuljahr 2021 neue Wege beschritten werden; so konnte das beliebte Projekt, das normalerweise im Drehtür-Modell in Präsenz stattfindet, diesmal nur als rein digitales Angebot durchgeführt werden.

Dieser Umstand stellte aber für die Teilnehmer laut einer Pressemitteilung der Schule keine Hürde dar und so forschten sie zielstrebig an ihren selbst gewählten Themen, entwickelten eigenständig ihre Expertenarbeiten und erstellten schließlich auf hohem Niveau ihre Präsentationen.

Die das Projekt begleitend durchgeführten Videokonferenzen und das digital zur Verfügung gestellte Material nutzten die Schüler, um sich zu informieren, ihren Arbeitsprozess zu evaluieren, sich gegenseitig zu ermutigen, sowie sich Tipps und Verbesserungsvorschläge zu geben. Da auch die Präsentationen der Expertenarbeiten nicht in Form einer Expertentagung, sondern nur in einer rein digitalen Version möglich waren, entstanden zum einen ein kreativer Kurzfilm, zum anderen ansprechende, selbst eingesprochene Power-Point-Präsentationen.

Auf diese informativen Präsentationen kann demnächst im Fachunterricht per QR-Code zurückgegriffen werden – die vielfältigen Themen machen es möglich: Lilith Wolter (7): Coronavirus – Covid 19M; Thoma Pollmeyer (7): Virtuelle Realität; Finja Bartling (8): Bedrohte Tierarten; Greta Frie (8): Teleportation; Linus Krüger (8): Bakteriophagen als Alternative zu Antibiotika; Nele Oceana Schröder (8): Die Titanic; Kiara Laurin Walter (8): Fehlfaltung der Proteine als Ursache unheilbarer Krankheiten.