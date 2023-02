Kritik am Neujahrsempfang: „Züge einer grünen Parteiveranstaltung“

Aus den Reihen der CDU kommt Kritik am Neujahrsempfang des Bezirksbürgermeisters. Der Empfang am Sonntag habe „Züge einer grünen Parteiveranstaltung“ angenommen.

„Der Neujahrsempfang des Bezirksbürgermeisters sollte eine Veranstaltung für alle Bürger sein“, sagt Martin Schulze-Werner.Das sei am Sonntag nicht der Fall gewesen, kritisiert er. Der Empfang habe zeitweise „Züge einer grünen Parteiveranstaltung gehabt“, meint der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup.

Wortmeldung der Grünen

So gingen Mitglieder der Grünen noch während der offiziellen Veranstaltung an das Rednerpult, um Wilfried Stein zu dessen 70. Geburtstag zu gratulieren, den er am Vortag feiern konnte. Die ehemalige Sprecherin des Ortsverbandes der Grünen, Monika Sedlacek, ergriff das Wort und gratulierte mit den Worten: „Wir sind ja so stolz auf unseren Bezirksbürgermeister.“

„Das hatte die Anmutung einer parteipolitischen Veranstaltung“, stellt der CDU-Fraktionschef im Gespräch mit unserer Zeitung klar. „Das hat nichts mehr mit einer parteipolitisch-neutralen Veranstaltung zu tun“, so Schulze-Werner.

Lob vom Stellvertreter

Noch vor den Grünen hatte Friedhelm Schade in seiner Funktion als stellvertretender Bezirksbürgermeister das Wort ergriffen. Dabei würdigte „die ruhige und gelassene Art“, mit der Wilfried Stein das Amt des Bezirksbürgermeisters ausübe – „ein Amt“, so Schade, das so fordernd sei, „dass es einen schon schaffen kann“. Schade dankte ausdrücklich dafür, dass Stein stets im Konsens mit seinen beiden Stellvertretern das Amt ausübe. Auch diese Aussage kam in CDU-Kreisen nicht sonderlich gut an.

Rolle der Vereine

Die Tradition der Neujahrsempfänge, die Vereine in den Fokus zu rücken, wurde am Sonntag nicht gepflegt. Aus verschiedenen Vereinen wurde Kritik laut, die Herausforderungen der Coronazeit seien vom Bezirksbürgermeister gar nicht gewürdigt worden. Viele Vereine hätten mit einem Mitgliederrückgang zu kämpfen. Andere Vereine, insbesondere die Rettungsdienste, hätte in der Corona-Zeit „Unvorstellbares“ geleistet.

So mancher hätte es begrüßt, wenn beispielsweise die Rolle des Roten Kreuzes einmal hervorgehoben worden wäre. Das Rote Kreuz Hiltrup hatte ehrenamtlich über lange Monate eine gut frequentierte Corona-Teststelle an der Patronatsstraße betrieben.