Zum Schmunzeln oder Ablachen

Münster-Hiltrup

Seit über 20 Jahren lockt die „Ultimative Improshow“ von Impro 005 Zuschauerscharen in voll besetzte Häuser. Und im Hiltruper Kulturbahnhof wollen die Mitglieder wieder so richtig loslegen. In „5-4-3-2-1“ Sekunden wird prompt serviert.