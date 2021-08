Zwangspause hat 18 Monate angedauert

Am 31. August (Dienstag) um 20 Uhr freuen sich Klaus Bensen und Sebastian Fuchs nach bald 18-monatiger Zwangspause wieder im Kulturbahnhof auftreten zu können. Erwartungsvoll und voller Stolz präsentieren sie laut einer Mitteilung der Veranstalter den münsterschen Pianisten Sebastian Altekamp.

Dieser erwarb 1992 sein Diplom für Instrumentalpädagogik und auch die künstlerische Reifeprüfung mit Auszeichnung in Hilversum. Seine besonderen Stärken liegen in den Bereichen der Gesangsbegleitung wie auch im Triokontext als ausdrucksstarker und virtuoser Solist und Mitspieler. So begleitete er beispielsweise Lydia van Dam, Deborah Brown, Adrienne West, Sylvia Droste, Lis Harting, Romy Camerun, Greetje Kauffeld, Humphrey Campbell, und Maria de Fatima.

Swing, Balladen und Latin

Seine Arbeit als Pianist/Komponist und Arrangeur ist in Form von Radiomitschnitten und CD-Veröffentlichungen dokumentiert. Als Dozent für Jazzklavier ist Altekamp an der niederländischen ,,ArtEZ hogeschool voor de kunsten“ sowie an der Hochschule für Musik in Detmold tätig.

Das Trio bietet eine Mischung verschiedenster Jazzstile wie Swing, Bebop, Balladen und Latin. Musikalische Interaktion und ein breites Intensitätsspektrum zwischen Zartheit und Transparenz bis zu klanglicher Dichte mit höchster Intensität werden bei der Darbietung im Vordergrund stehen. Einlass ist um 19.30 Uhr. Die Preise betragen an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf 14 Euro und ermäßigt 13 Euro. Der Vorverkauf findet in der Stadtteilbücherei Hiltrup statt.