Schweinemaststall wird Thema im Umweltausschuss

Vor einem Jahr hatte sich in Hiltrup Post die Bürgerinitiative Emmerbachtal gegründet. Eine Baugenehmigung für einen Schweinemaststall am Rande der Hohen Ward konnte sie nicht verhindern. Ihren Kampf hat sie noch nicht aufgegeben.

Den Bau eines Schweinemaststalls am Rande der Hohen Ward mit allen rechtlich zulässigen Mitteln verhindern – so lautete das erklärte Ziel, als sich vor einem Jahr im März 2021 die Bürgerinitiative Emmerbachtal in Hiltrup-Ost gründete.