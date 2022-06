Tanzzentrum Hiltrup: Top Niveau ohne angemessenen Rahmen

Münster-Hiltrup

Zum zehnjährigen Bestehen führt das Tanzzentrum Hiltrup den Ballettklassiker Dornröschen auf. Unmittelbar vor der Premiere findet eine Probe in Originalkostümen statt. Bezirksbürgermeister Wilfried Stein will, dass diese Aufführungen künftig in einem angemessenen Rahmen wieder in der Stadthalle stattfinden können.

Von Michael Grottendieck