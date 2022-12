Keine Ampeln wegen der Bahnübergänge

Die Diskussion hält weiter an. Immer noch ärgern sich viele Bürger über die geplante, monatelange halbseitige Sperrung des Holtmannswegs. Dieser soll – wie berichtet – zwischen dem Abzweig „Zum Rieselfeld“ und dem Abzweig „Coerheide“ bis Ende März in Richtung Coerde dicht bleiben.

Nun gibt es einen weiteren Alternativvorschlag. „An beiden Enden des halbseitig gesperrten Straßenabschnitts könnten Ampeln aufgestellt werde, damit die Autos abwechselnd mal in die eine und mal in die andere Richtung durchfahren können“, schlägt eine Bürgerin vor. Doch auch hierzu sagen die Stadtwerke: nein.

Verkehrssicherheit geht vor

Eine Ampellösung habe es in letzter Zeit zum Beispiel auf der Straße Am Breilbusch/Ecke Horstmarer Landweg gegeben, argumentiert die Autofahrerin. Sie hält ihren Vorschlag besonders auch deswegen an der Coerder Baustelle für interessant, da diese Baumaßnahme mehrere Monate bestehen bleiben wird.

Die Stadtwerke jedoch verweisen darauf, dass „im Zuge der Planung der Maßnahme unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung geprüft“ würden, „so auch die vorgeschlagene Variante mit einer Baustellenampel“. Gegen diese Varianten sprächen allerdings die Bahnübergänge zu beiden Seiten der Straße.

Es seien bei der Ampelvariante Rückstaus zu befürchten, die bis auf die Schienen reichen könnten, die dann von den Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig geräumt werden können.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit – sowohl für Kraftfahrzeuge, als auch Züge – sei diese Variante also verworfen worden.

Intensive Planungen als Voraussetzung

„Jeder Straßensperrung – auch einseitigen – gehen intensive Planungen und Vorgespräche mit zahlreichen Akteuren voraus – etwa mit Rettungsdiensten Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei, Abfallwirtschafts- und Verkehrsbetrieben“, erklären die Stadtwerke. Keiner der Beteiligten stimme leichtfertig Sperrungen zu, weil allen bewusst ist, dass damit jedes Mal Betroffenheiten zusammenhängen.

Nach Abwägung der unterschiedlichen Belange – von technischen Bau-Erfordernissen über Arbeitsschutzregeln, Verkehrssicherheit, Belastung der Anwohnerschaft und verkehrliche Auswirkungen, sei die einseitige Sperrung am Holtmannsweg die gangbarste Lösung, erklären die Stadtwerke.