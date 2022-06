Jugendliche bekamen Finanztipps

Der Finanzberater Guido Horstmöller unterrichtete mehrere Wochen ehrenamtlich einen Wahlpflichtkurs der Waldschule Kinderhaus. Die Jugendlichen erhielten wichtige Hinweise darüber, wie man schon während der Ausbildung dafür sorgen kann, dass es einem finanziell gut geht.

Welche Versicherungen brauche ich eigentlich? Was sind Aktien? Ist ein Eigenheim nur eine Wunschvorstellung oder wirklich machbar? Diese und ähnliche Fragen beantwortete Guido Horstmöller während seiner Kurzvorträge an der Waldschule Kinderhaus.

Gute Vorbereitung für die Ausbildung

Eingeladen wurde er von Christoph Ostermann, der den Kurs „Lebensplanung 9/10“ unterrichtet. Über die Zusammenarbeit sagt Ostermann: „Mir war es wichtig, dass die Schüler gut vorbereitet eine Ausbildung beginnen. Guido Horstmöller war ein absoluter Glückstreffer. Er war hoch motiviert, unsere Schüler so zu beraten, dass alle etwas mitnehmen können.“

Fotostory produziert

Die Finanztipps verarbeitete der Kurs dann noch in einer amüsanten Fotostory. Diese wurde vom Künstler Michael Kestin, der in Sachen „Visual Storytelling“ schon an vielen Schulen arbeitete, in Szene gesetzt.