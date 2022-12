Kameradschaft St. Michael erweitert Aufgabenspektrum

Zur 66. Generalversammlung mit anschließender gemütlicher Kaffeerunde, die dann deutlich größer war, traf sich die Kameradschaft St. Michael Albachten im Haus der Begegnung.

Der Vorsitzende Thorsten Kähler begrüßte die kleine Versammlung. Alle Tagesordnungspunkte wurden zügig und unkompliziert erledigt. Die Neuwahlen bestätigten die bisherigen Amtsinhaber einstimmig.

So behält Thorsten Kähler den Vorsitz, Josef Häming bleibt Schriftführer, er verlas auch den Jahresbericht. Derzeit hat der Verein 88 Mitglieder. Einem Neuzugang in diesem Jahr stehen erloschene Mitgliedschaften gegenüber. Der fünf in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder wurde bei der Totenehrung gedacht.

Gegründet als eine Vereinigung ehemaliger Soldaten, sieht sich die Kameradschaft heute in einem weiter gesteckten Horizont.

Historische Verantwortung und Aufgaben von morgen

„Das Andenken an die Opfer von Krieg und Gewalt ist eine Aufgabe für alle, aber für uns ist sie Kernbestandteil“, sagte Häming. Dazu sieht der gemeinnützige Verein seine Aufgaben in der Traditionspflege, bei der Unterstützung historisch gewachsener Veranstaltungen – wie dem jährliche Kapellenfest in Haus Ruhr – in der Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, für die am Volkstrauertag gesammelt wird und in einem Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben Albachtens.

Programmhighlights 2023

Gut organisierte Ausflügen und Fahrten stehen auch für das nächste Jahr auf dem Programm der Kameradschaft St. Michael Albachten. So soll es unter anderem nach Bremen gehen. Nach Billerbeck ist eine gesellige Rad- und Planwagenfahrt vorgesehen. Außerdem geplant: Ein Besuch im historischen Sachsenhof in Greven.