Kinderhaus als Ort der Inspiration

Münster-Kinderhaus

Im Sommer soll wieder die beliebte Kunstausstellung „Kunst am Rand“ in Kinderhaus stattfinden. Nun haben sich am Wochenende interessierte Künstlerinnen und Künstler in Kinderhaus getroffen, um mögliche Ausstellungsorte zu finden. Dabei kamen auch neue Ideen auf.

Von Annegret Lingemann