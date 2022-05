An der Anton-Bruchhausen-Straße werden jede Menge neue Mietwohnungen gebaut. Der überwiegende Teil davon mit sozialer Förderung. Frauen aus Immobilienwirtschaft besuchten den Neubaukomplex.

Auf der Großbaustelle im Zentrum Nord ließen sich die Mitglieder des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft eingehend über den Komplex, in dem 247 neue Wohnungen entstehen, informieren.

Dort, wo

sonst vor allem Männer anzutreffen sind, waren jetzt mehrheitlich Frauen unterwegs: auf der Baustelle von Sahle Wohnen im Zentrum Nord. Mit Schutzhelmen ausgestattet, machten sich etliche Mitglieder des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft vor Ort ein Bild von der neuen Wohnanlage an der Anton-Bruchhausen-Straße in Münsters Norden. Eingeladen zu der Baustellenbegehung hatte Cornelia Daume, Mitgründerin der Regionalgruppe Münsterland und Leiterin des Bereichs Wohnmanagement Nord/Ost bei Sahle Wohnen.

„Hier entstehen 247 Mietwohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen von 47 bis 112 Quadratmetern. Sie bieten Wohnraum für Ein- bis Fünf-Personen-Haushalte mit niedrigem, mittlerem und etwas höherem Einkommen. Eines der geförderten Häuser ist eigens für Seniorinnen und Senioren vorgesehen. Schaut Euch um und stellt gerne Eure Fragen“, begrüßte Cornelia Daume ihre Vereinskolleginnen.

Hohe Zahl an geförderten Wohnungen

Während der Begehung erhielten die Besucherinnen laut einer Mitteilung von Sahle Wohnen eine Fülle an Informationen. Fragen zur Planung und zum städtebaulichen Wettbewerb wurden ebenso gestellt wie zur Finanzierung und zu den Förderwegen. Neben Daume gaben Jan Wilbers, Leiter der Planungsabteilung, Sebastian Reiff, Leiter des Teams Neubauvermietung, und Bauleiter Bernd Gehring kompetent Auskunft.

Besonders die hohe Zahl an geförderten Wohnungen (194 von 247) und die Grundrisse der meisten Wohnungen – alle Zimmer sind vom Flur aus begehbar – stießen auf großen Zuspruch. „Derzeit vermieten wir die frei finanzierten Wohnungen“, ließ Sebastian Reiff wissen.

Balkon im Hochparterre

Bei der Besichtigung einer Wohnung im Erdgeschoss fiel auf, dass der Balkon im Hochparterre liegt. Aus gutem Grund, wie Jan Wilbers erklärte: „Um die Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, haben wir das Erdgeschoss angehoben. So kann niemand von draußen in die Wohnungen hineinschauen. Für die barrierefreie Erreichbarkeit wird gleichwohl gesorgt.“

Zur Unterscheidung in der Ausstattung von geförderten und frei finanzierten Wohnungen befragt, antwortete Reiff, dass letztere neben einem anderen Bodenbelag zusätzlich über eine Fußbodenheizung und ein Gäste-WC verfügten. Auch die besondere Fassadengestaltung kam zur Sprache.

„Unter anderem durch den Material- und Farbwechsel können die Bewohnerinnen und Bewohner bereits aus der Ferne erkennen, wo sie wohnen“, so der Leiter der Planungsabteilung. Im Fachjargon spreche man auch von einer „Adressbildung durch die Baustruktur“.

Gemeinschaftsraum für Seniorinnen und Senioren

Zum Abschluss des Rundgangs führte Bernd Gehring die Gruppe in den künftigen Gemeinschaftsraum für Seniorinnen und Senioren. „Im Alter leben viele Menschen allein, sei es, dass sie keine Kinder haben oder diese weit entfernt wohnen. Dieser Raum bietet ihnen die Möglichkeit zur Begegnung und zur Teilnahme an gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten der Parea“, erläuterte Cornelia Daume. Ebenso sei für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner ein Quartierstreff vorgesehen, der zu nachbarschaftlichen Aktivitäten einlade.

Bei einem kleinen Imbiss blieb noch etwas Zeit für Gespräche, bevor sich die Wege der Frauen aus der Immobilienwirtschaft wieder trennten, jede mit einer Info-Mappe zum Neubauprojekt im Zentrum Nord unter dem Arm.