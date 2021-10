Aggression und Gewalt begegnen

Schule anders erleben und Lösungsansätze für eine konstruktive Konfliktkultur - das ist der Anspruch des Programmes ,,Stark im MiteinanderN“, in dessen Rahmen nun das „Fair Mobil“ an der Geschwister-Scholl-Realschule Station machte. Über 100 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen sechs und sieben durchliefen insgesamt zehn erlebnispädagogische und gewaltpräventive Stationen.

„Bedrohung, Erpressung, körperliche Gewalt, Mobbing und soziale Ausgrenzung sind Ausdrucksformen von Aggression und Gewalt, die das Schulleben stark belasten“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Handys, Chatrooms und soziale Netzwerke seien aus dem Schüleralltag nicht mehr wegzudenken. Auch im Umgang mit den Neuen Medien lauerten viele Gefahren und Risiken.

Gewalt in Zusammenhang mit der virtuellen Welt

Das Phänomen ,,Cybermobbing“ findet laut Mitteilung zunehmend an Schulen statt und erreicht Kinder und Jugendliche selbst in ihrem geschützten Bereich, ihrem Zuhause. Gewalt im Zusammenhang mit der virtuellen Welt wird dann zu einem realen Problem. „Hier liefert das Fair Mobil ein vielseitiges Angebot“, schreibt die Schule.

Das mobile Einsatzfahrzeug enthält verschiedene Parcoursstationen voller Ideen, Themen und Aktionen. In Gruppen werden mit den Schülern Wahrnehmungs- und Diskussionsübungen sowie Erlebnisspiele durchgeführt, die ihnen die Möglichkeit bieten, gemeinsam Aspekte positiven sozialen Verhaltens zu erleben. „Sensibilisierung für Gewalt und Konflikte im Schulalltag, Förderung von Kooperation sowie Aggressions- und Spannungsabbau stehen als Ziele dabei im Vordergrund“, heißt es weiter.

Rücksichtsvoller Umgang miteinander

Zum Thema Neue Medien bietet das Fair Mobil unter anderem auch sieben Parcoursstationen, die junge Nutzerinnen und Nutzer sensibilisieren und ihre Kompetenz in Bezug auf einen sicheren Umgang mit den Neuen Medien fördern sollen. Spielerisch setzen sich die Schüler mit heiklen Themen auseinander wie Cybermobbing, Datensicherheit, Anonymität und dem fairen Umgang miteinander in der virtuellen Welt.

Ganz aktuell wurde der Parcours des „Fair Mobils“ um eine Station erweitert. Diese widmet sich dem Thema „Achtsamkeit“ und vermittelt den Jugendlichen die Grundlage eines rücksichtsvollen Umgangs miteinander, die Reflexion der Aufnahme von verschiedenen Umweltreizen und die Wahrnehmung des eigenen Körpers.

Aufgaben spielerisch bewältigen

An der Geschwister-Scholl-Realschule erlebten die Schülerinnen und Schüler, dass Schule auch Lernmöglichkeiten und Erfahrungsräume außerhalb des Unterrichts eröffnet. Spielerisch in der Bewältigung gestellter Aufgaben, in kurzen Diskussionen oder im Rahmen erlebnispädagogischer Elemente tauschten sie unterschiedliche Werthaltungen aus, entwickelten alternative Handlungsideen oder erprobten aktiv kooperative Fähigkeiten. Das „Fair Mobil“ versteht sich als Anstoßprojekt. So erfolgt im Anschluss an den Stationenparcours eine Auswertung sowohl im Klassenverband als auch mit den Lehrerinnen und Lehrer.

Eine umfangreiche Evaluation des Programms „Stark im Miteinandern“ durch das Europäischen Zentrum für Kriminalprävention zeigt nach Angaben der Initiatoren: „Nach Einschätzung von 83 Prozent der Lehrkräfte hat die Erfahrung eines gemeinsamen erfolgreichen Handelns zur Lösung der Aufgaben im FairMobil-Parcours auch eine Verbesserung des Kooperationsverhaltens in der Klasse zur Folge.“