Air-Hockey-Turnier, Ausflüge und mehr für Kinder

Im Kinder- und Jugendzentrum Wuddi im Bürgerhaus am Idenbrockplatz können sechs- bis zwölfjährige Kinder wieder erlebnisreiche Angebote rund um das Thema „Ostern“ nutzen.

Die erste Ferienwoche beginnt am 12. April (Dienstag) mit einem Air-Hockey-Turnier. Hier können die Kids die dünne Scheibe über das Feld fliegen lassen und Air-Hockey-Champion werden.

Am 13. April (Mittwoch) können die Kinder Osterplätzchen backen. Aus einem selbst gemachten Knetteig werden mit verschiedenen Förmchen Kekse ausgestochen. Die Plätzchen werden vor oder nach dem Backen österlich verziert. Ebenfalls am Mittwoch findet eine Fahrt zum Natur-Zoo Rheine statt. Die Tiere können hautnah erlebt werden. Zum Beispiel können die Kinder im ersten Affenwald Deutschlands Berberaffen bestaunen und Pinguine in der Seevogel-Voliere treffen (Kinder unter sechs Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen).

Am 14. April (Donnerstag) werden Ostereier gefärbt und bemalt oder beklebt.

Am 19. April (Dienstag) werden Frühlingslichterketten hergestellt. Die kleinen Lämpchen einer Lichterkette bekommen einen selbst gestalteten bunten Schirm, entweder bemalt oder aus farbigem Papier.

Am 20. April (Mittwoch) besteht die Möglichkeit, an einem Tagesausflug zum Wildpark Frankenhof teilzunehmen. Dort gibt es über 500 Tiere wie Elche, Wölfe, Steinadler und Esel. Zudem laden ein Trollland mit Pilzen zum Klettern, eine Spielwelt mit Teppichrutsche und Schaukeln, Mitmach-Stationen und ein Märchenwald zum Vergnügen ein (Kinder unter sechs Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen).

Am 21. April (Donnerstag) wird ein Blumentopf für Sommerblumen bemalt und mit Erde und Samen gefüllt, der dann die Fensterbank schmückt.

Am 22. April (Freitag) wird Pizza gebacken. Die Kids kreieren die Pizzen ganz nach ihrem Geschmack, entweder nur mit Tomatensoße und Käse oder mit viel gesundem Belag.

Zu allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Kosten müssen innerhalb von zwei Tagen im Wuddi-Infobüro, Idenbrockplatz 8, bar bezahlt oder überwiesen werden. Weitere Infos unter 0251/4925810 oder www.stadt-muenster.de/wuddi. Das Faltblatt mit allen Angeboten gibt es in der Stadtbücherei, der Bürgerberatung und natürlich im Wuddi.