"Mithelfen statt Meckern"

Münster-Kinderhaus

An vielen Stellen haben die Menschen in Münster-Nord bereits angepackt, um ihren Stadtbezirk zu verschönern. So engagieren sich viele bei der Aktion „Sauberes Kinderhaus. Mit dabei ein Mann, den viele humorvoll den „türkischen Bürgermeister“ des Stadtteils nennen.

Von Iris Sauer-Waltermann