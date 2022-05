Schützenfest soll im Mai stattfinden

In diesem Jahr kann die St.-Josef-Bruderschaft endlich wieder ihr Schützenfest feiern: Es soll am 22. Mai über die Bühne gehen.

Auch an der Kinderhauser Schützenbruderschaft ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Das zeigte sich bei der Mitgliederversammlung, die am Mittwoch im Pfarrzentrum St. Josef stattfand und vom ersten Brudermeister Andreas geleitet wurde. 40 Mitglieder waren mit von der Partie.

Bei den turnusgemäß anstehenden Berichten des Vorstands wurde einmal mehr deutlich, dass die Aktivitäten der Bruderschaftler im vergangenen Jahr deutlich eingeschränkt waren. Aufgrund der Pandemie konnte nur eine größere Veranstaltung durchgeführt werden – der Bruderschaftstag im November, der mit Schießwettbewerben und einem gut besuchten Grünkohlessen verbunden war.

Fünf Schießmannschaften

Die fünf Schießmannschaften, mit denen die St.-Josef-Schützen in verschiedenen Klassen vertreten sind, kamen ebenfalls nicht im gewohnten Maße zum Zuge. Sie konnten nur an wenigen Wettbewerben teilnehmen, das allerdings recht erfolgreich, wie zu erfahren war.

Erfreuliches gab es indes im Hinblick auf die Finanzlage der Bruderschaft zu vermelden: Sie ist solide. Darüber hinaus konnte ein neues Mitglied in die 160-köpfige Schützengemeinschaft aufgenommen werden.

Aus den Vorstandsteilneuwahlen gingen mit einstimmigem Votum und Bestätigung in ihren Ämtern Schriftführerin Elisabeth Spiekermann, der stellvertretende Kassenwart Manfred Knoppe, Major Dirk Steenweg, die stellvertretende Schießmeisterin Christina Luther, die Beisitzer Helmut Maimann und Jan Podlich, die Fahnenoffiziere Andreas Siepmann und Herbert Hüning, der Festausschussvorsitzende Tobias Spiekermann sowie die Ausschussmitglieder Gerlinde Luther, Michael Herholz und Birgit Marheinke hervor. Als Nachfolger von Annette Liedtke rückt Dominik Tewes in den Festausschuss auf. Zum zweiten Kassenprüfer wurde Torsten Korves gekürt.

Schützenfest am 22. Mai

Ihr Schützenfest mit Königsschießen richten die St.-Josef-Schützen in diesem Jahr in gewohnter Form am 22. Mai (Sonntag) im Schützenwald an der Waldschule aus. Am Tag zuvor wird zum Kinderschützenfest eingeladen.

Bereits abgesagt ist indes der gemeinsame Königsball der drei Kinderhauser Schützenvereine. Er sollte eigentlich am 18. Juni stattfinden.