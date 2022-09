Areal bleibt Eigentum der Stadt

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Münster hat sich bei der Vergabe von städtischen Grundstücken auf dem Moldrickx-Quartier in Kinderhaus nach eigenen Angaben durchgesetzt. Knapp 10 000 Quadratmeter würden an die städtische Tochter Wohn- und Stadtbau übertragen, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Die restliche Fläche werde fast vollständig auf Erbpachtbasis an interessierte Bauwillige vergeben.

„Auf Initiative der SPD-Fraktion kann dort Privatpersonen bezahlbares Bauen möglich gemacht werden“, berichtet Thomas Kollmann, Ratsherr für Kinderhaus. Die vorliegenden Planungen mit zielgruppenorientierten Bauelementen für Seniorinnen und Senioren sowie Studierende seien im Rat einstimmig angenommen worden. „Platz schaffen wir auch für Menschen, die sich räumlich verkleinern, aber in Kinderhaus mit der nahen und guten Infrastruktur wohnen bleiben wollen“, so Kollmann.

Ausrichtung wird Verkehr verringern

Darüber hinaus seien ein ausgewogener Anteil an sozial geförderten Wohnungen und eine große Kita geplant. Die Zielgruppenorientierung auf Senioren und Studierende führe zudem im neuen Quartier zu einem geringeren Verkehrsaufkommen, wovon das Kinderhauser Zentrum profitieren werde.

„Grund und Boden sind keine beliebige Ware – sie sind Grundvoraussetzung menschlicher Existenz“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Lia Kirsch. „Boden ist nicht vermehrbar und unverzichtbar. Er darf daher nicht den Kräften des Marktes überlassen bleiben. So bleiben die Flächen langfristig weiterhin in städtischer Hand. Wir können auch in Zukunft entscheiden, was mit diesem Gelände passiert. Durch diese Maßnahmen nehmen wir hier in Münster auch auf die Entwicklung des steigenden Bodenrichtwertes Einfluss und bremsen diesen gering ab.“