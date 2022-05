Auf der Bühne statt im Modehaus

Comedian Benni Stark war als Herrenausstatter in einem großen Modehaus tätig, bevor er Comedian wurde. Was er dort erlebt hat, verarbeitet er auf der Bühne – diesmal im Stadtteilkulturzentrum „Kap. 8“ in Kinderhaus.

Lässig schwingt sich Stand-up-Comedian Benni Stark auf die Bühne. Ob die Stimmung schon am Überkochen sei, fragt der 36-Jährige ironisch mit Blick auf das nicht ganz ausverkaufte Plenum im Stadtteilkulturzentrum.

Eines ist schon jetzt klar. In den nächsten gut zweieinhalb Stunden werden die Lachmuskeln beansprucht. Denn wenn es darum geht, das Publikum zum Lachen zu bringen, ist der Name dieses gebürtig aus Kiel stammenden Komikers und ehemaligen Herrenausstatters bei „Peek & Cloppenburg“ eindeutig Programm. 13 Jahre arbeitete Benni Stark im Einzelhandel, bevor es ihn auf die Bühne zog. Auch wenn Benni mittlerweile dem Einzelhandel den Rücken zugewandt hat, die Jahre dort haben ihn geprägt.

Begegnungen aus dem Textilhandel

Von seinen bekannt komischen Begegnungen aus dem Textilhandel erzählt er auch am vergangenen Freitagabend im Forum Kunst und Kultur des „Kap. 8“ in Kinderhaus in seinem neuen Programm „Stark am Limit“, das er mit vielen weiteren Anekdoten etwa aus dem Dänemark-Urlaub oder Familienspielabend zu einem kunterbunten Joke-Arsenal vermengt: Was genau sollen eigentlich „talentierte Hemden“ sein? Wieso sind so viele Kleidungsstücke „mal was Anderes“? Warum gibt’s in Dänemark immer die Frage nach Ketchup oder Dressing? Und wie genau sollte man ein Frühstücksei pantomimisch darstellen?

Auf der Bühne bringt Benni Stark all das zusammen, was eigentlich nicht zusammenpasst – authentisch, pointenreich und oft selbstironisch, aber auch mit dem ein oder anderen Gag unter der Gürtellinie, was dem Limit des Lachbaren jedoch keinen Abbruch tut.

Aufgrund der Unwetterwarnung wurde der Auftritt von Benni Stark kurzerhand von der Sommerbühne draußen auf die Bühne drinnen verlegt. Einziger Unterschied: Man kam beim Lachen mehr ins Schwitzen.

Am Samstag (28. Mai) folgt Comedy-Urgestein Bernd Stelter. Die Vorstellung im „Kap. 8“ ist allerdings schon ausverkauft.