Auf der Kristiansandstraße wird im Kreisverkehr gewendet

Die Bauarbeiten auf der Westhoffstraße und die damit verbundene Vollsperrung haben auch Einfluss auf den Busfahrplan. Die Linien 9, 16, 17, 19, N 81 und T 82 müssen Umleitungen fahren.

Die geänderten Fahrtstrecken für die Linien 9 und 16 führen laut Auskunft der Stadtwerke über die Kristiansandstraße, die Grevener Straße, die Straße Am Burloh und wieder zur Westhoffstraße, beziehungsweise zur Haltestelle Eimermacher Weg.

Die Busse der Nachtbus-nie N 81 fahren stadteinwärts nicht über die Haltestellen Hasenbusch und Helmholtzweg. Die Linien 17, T 82 und 19 fahren über die Grevener Straße und die Kristiansandstraße zum Kreisverkehr Kristiansandstraße/ Westhoffstraße.

Die Haltestelle Idenbrockplatz werde von allen Linien nicht angefahren, teilen die Stadtwerke weiter mit. Die Linie N 81 fährt die Haltstellen Hasenbusch, und Helmholtzweg nicht an. Für die Linien 17 und 19 entfällt der Stopp am Heidkamp. Die Linie 17 hält nicht Am Burloh. Folgende Ersatzhaltestellen sind eingerichtet worden: Kinderhaus Schulzentrum und Am Burloh C/D. Die Ersatzhaltestellen sind laut Florian Adler, Pressesprecher der Stadtwerke am Gelben Schild zu erkennen.

Die Linien 9 und 19 , die über die Kristiansandstraße fahren drehen am Kreisverkehr am Einkaufszentrum und fahren wieder über die Kristiansandstraße zurück. Deshalb ist es laut Florian Adler wichtig, vor dem Einsteigen darauf zu achten, welches Ziel vorne am Bus angegeben ist. Sonst könne es sein, dass die Fahrt nicht in die gewünschte Richtung fortgesetzt wird. Wer beispielsweise nach Sprakel wolle, müsse schauen, dass als Fahrtziel auch Sprakel angegeben ist.

„Unsere Fahrer sind über die Problematik dieser Linienänderungen informiert, erklärt Adler weiter. Sie wüssten, dass das im Einzelfall für die Fahrgäste schwierig sein könne. Adler rät deshalb dazu, den Fahrer sofort anzusprechen, wenn jemand feststelle, dass er im falschen Bus sitze. So ging es kürzlich auch einer Kinderhauserin, die ihren Irrtum noch rechtzeitig bemerkte und nicht am Abend in ungewollt in Sprakel strandete.