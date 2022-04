Vorbereitungen für die Ausstellung „Open Wall“ laufen

Candia Neumann steckt mitten in den Vorbereitungen für die Ausstellung „Open Wall“, an der sich 90 Kunstschaffende beteiligen. Foto: isaCandia Neumann steckt mitten in den Vorbereitungen für die Ausstellung „Open Wall“, an der sich

Zwei Jahre hintereinander ist die beliebte Gruppenausstellung „Open Wall“ der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „2020 haben wir sie immerhin virtuell durchgeführt, 2021 gab es sie gar nicht“, blickt Candia Neumann zurück. Um so mehr freut sich die Organisatorin der Schau, dass die Bilder in diesem Jahr wieder die Wände des Kulturzentrums Kap.8 im Bürgerhaus schmücken dürfen.

Eine schwimmende Lesende ist ebenso zu sehen, wie ein stolzer Hahn. Szenen von Strand und Meer, Alltägliches, Stillleben, Abstraktes und Porträts erwarten die Besucher. „Diesmal haben wir so viele Werke wie möglich angenommen“, fügt die stellvertretende Leiterin des Kap.8 hinzu. Insgesamt zeigen 90 Künstler über 200 Exponate.

Laien-und Profikünstlern aller Altersstufen

„Open Wall“ ist ein Ausstellungsformat, das Laien-und Profikünstlern aller Altersstufen die Gelegenheit bietet, sich dem Publikum vorzustellen. Wie der Name schon impliziert, darf sich jeder bewerben. „Wir erhalten stets viele Angebote, die Auswahl ist unglaublich schwierig“, so Candia Neumann. „Es gibt Werke, die zu groß oder zu schwer oder auch zu zart für die Präsentation sind“, nennt sie einige Kriterien. Außerdem achte man darauf, eine möglichst große Bandbreite zu zeigen. Die Bilderschau fand 2017 das erste Mal in der Agora des Kap.8 statt und hat seitdem einen stets wachsenden Zuspruch.

Gezeigt wird in diesem Jahr eine besondere Vielfalt von Exponaten aus den Bereichen Malerei, Grafik (Druck, Zeichnung), Fotografie und Collage. Die beteiligten Künstler und Künstlerinnen bringen unterschiedliche Vorerfahrungen mit. So finden sich in der Schau Werke von Autodidakten, Design- und Kunststudenten und -studentinnen, Grafikern und freischaffenden Künstlern und Künstlerinnen. Aber auch Architekten, Studienräte, Rentner und Rentnerinnen sowie ein Buchhändler haben Exponate beigesteuert. Deren Vielfalt sei auch eine Herausforderung für das Aufbauteam, gibt Candia Neumann zu bedenken, die noch kräftig mit den Vorbereitungen beschäftigt ist. Man darf also gespannt sein und sich auf „eine abenteuerliche Augenreise“ freuen.

Die Auswahl der Exponate ist schwierig

Die Ausstellung „Open Wall“ wird am 2. Mai (Montag) in der Agora des Kap.8 eröffnet. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr. Ort der Eröffnung ist die „kulturfrische“ Sommerbühne im Innenhof. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink und Candia Neumann haben die Besucher und Besucherinnen die Wahl, einer von zwei Einführungen von Dr. Annette Georgis in die Ausstellung zu folgen: entweder der Einführung direkt an der Sommerbühne (gegen 19.40 Uhr) oder der in der Ausstellung (gegen 20.10 Uhr).

Auf der Außenbühne am Hintereingang der Agora wartet ab 20 Uhr noch ein ganz besonderes Bonbon auf die Gäste: Hier untermalen Jan Klare und Martin Scholz den ausklingenden Abend musikalisch mit Jazz-Standards.

Die Präsentation „Open Wall“ ist vom 3. Mai bis zum 20. Juni zu den normalen Öffnungszeiten des Kap.8 zu besuchen: Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag in der Zeit von 15 bis 22 Uhr.