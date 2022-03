Baumpflanzaktion für gutes Klima

Wer Lust hat, Gutes für den Stadtteil zu tun und mehr Grün in Kinderhaus angepflanzt sehen möchte, den lädt der Verein „JederMensch“ zur Teilnahme am „Green Culture“- Projekt ein.

Mit tatkräftiger Unterstützung der dritten und vierten Klassen der Grundschule am Kinderbach wurden in der Grünschleife erste Bäume gepflanzt.

Begegnung ermöglichen und den Stadtteil Kinderhaus aktiv positiv mitgestalten, so dass sich alle dort immer mehr zu Hause fühlen können: Dazu will der Verein „JederMensch“ mit seinem Projekt „Green Culture – der Heimat ein Zuhause geben“ einen Beitrag leisten.

„Unter dem Motto ,Kinderhaus bäumt auf‘ möchten wir gutes Klima im doppelten Sinne in unserer Stadt unterstützen: Gehölze können nicht nur als wichtiger Kohlenstoffspeicher global zum Klimaschutz beitragen und durch ihre Verdunstung für ein gutes Mikroklima sorgen, sondern auch die Menschen über das Pflanzen und die Pflege zusammenbringen und so für ein gutes Klima in unserem Stadtteil sorgen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

50 Obstgehölze an sieben Standorten

Dessen Verantwortliche freuen sich über jede und jeden, die beim Pflanzen der Bäume helfen möchten. Alle seien eingeladen, ab Mitte März bei der Pflanzung von insgesamt 50 Obstgehölzen an sieben Standorten auf städtischem, kirchlichem und privatem Grund mit zu pflanzen, unterstreicht Julia Binder, die diesen Teil des Projektes koordiniert. Die genauen Termine sind im Internet unter www.jeder-mensch.org/baumpflanzaktion zu finden. Dort können auch Anmeldungen erfolgen.

Hilfe – auch in Form von Schaufeln und Gießkannen

Am Donnerstag wurden bereits erste Bäume mit tatkräftiger Unterstützung der dritten und vierten Klassen der Grundschule am Kinderbach in der Grünschleife gepflanzt. Auch Thomas Hövelmann, Projektleiter des Insektenschutzprojekts „Münster summt auf“ der Nabu-Naturschutzstation, und Vertreter der Ortsgruppe der Naturschutzjugend waren laut Verein „JederMensch“ zu Besuch, um bei der Aktion mitzuhelfen und sich über das Thema zu informieren.

Durch Wolfgang Goldbeck vom städtischen Grünflächenamt und zwei Mitstreiter des Freiwilligen Ökologischen Jahres kam wichtige fachliche und praktische Hilfe, auch in Form von Schaufeln, Spaten und Gießkannen. Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink betonte in seiner Begrüßungsrede den Gemeinschaftscharakter der Aktion, die in diesen Zeiten auch Sicherheit geben könne.

Was Pflanzenkohle mit dem Pflanzen von Bäumen zu tun hat, wurde den Anwesenden von Thomas Middelanis, Masterstudent der Landschaftsökologie an der Uni Münster, praxisnah erklärt. Dazu zeigte er, wie Pflanzenkohle im sogenannten Pyrolyse-Ofen, auf dem zum Beispiel gleichzeitig auch Tee gekocht werden kann, hergestellt wird. Anschließend wurde das Material in die Pflanzlöcher der drei Obstbäume gegeben, und alle konnten frischen Tee genießen.

Infos zum Selbstbau eines DIY-Pyrolyse-Ofens gibt es unter www.jeder-mensch.org.