Bekenntnis zum Gymnasium

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Kinderhaus soll ein Gymnasium bleiben. Dafür hat sich die BV Nord ausgesprochen. Dabei stellt das zumindest offiziell keiner in Frage.

Als das Ergebnis der Abstimmung verkündet wird, entwischt CDU-Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich einer kleiner Jubelschrei. Die Mitglieder der Bezirksvertretung Nord haben am Dienstagabend über den Fortbestand des gebundenen Ganztags am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Kinderhaus diskutiert. Sie sprachen sich für den Vorschlag der Stadtverwaltung aus, den gebundenen Ganztag zunächst bis 2024 fortzuführen und in einem Jahr den Ganztag neu zu bewerten.