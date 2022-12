Bis zu drei Fahrraddiebstähle täglich

Bis zu drei Fahrrädern täglich sind in der letzten Zeit am Schulzentrum Kinderhaus gestohlen worden. Passiert sei nichts dagegen, kritisieren die Eltern und fordern Abhilfe.

Hunderte von Fahrrädern werden täglich am Schulzentrum abgestellt. Die Eltern fordern, diese besser zu schützen.

„Wir fühlen uns hilflos und allein gelassen.“ So bringt es die Elternvertreterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sandra Averbeck auf den Punkt. Gemeinsam mit anderen Vätern und Müttern hat sie über 350 Unterschriften gesammelt und sich an die Politik gewandt. Der Grund: Massive Fahrraddiebstähle auf dem Gelände des Schulzentrums, zu dem auch die Realschule und die Grundschule gehören. „Bis zu drei Fahrraddiebstähle am Tag, dazu Vandalismus – und dann keine nennenswerte Reaktion der Stadt Münster“, fasst die Elternvertreterin ihren Frust zusammen.