Blutkonserven fehlen wegen der Hochwasserkatastrophen

Die Hochwasserkatastrophe hat in NRW und Rheinland-Pfalz vieles zerstört. Es fehlt an nahezu allem – auch an Blutkonserven. Das Deutsche Rote Kreuz ruft deshalb zur Blutspende auf.

„Gerade zu Zeiten der Hochwasserkatastrophen fehlen Blutkonserven.“ Dies teilt das Deutsche Rote Kreuz mit. In den Regionen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind, könnten keine Blutspendetermine stattfinden, da die Infrastruktur zerstört ist, heißt es in der Pressemitteilung. Umso wichtiger sei es, dass in den Orten, die vom Hochwasser verschont wurden, viele Menschen Blut spenden.

Das Rote Kreuz lädt daher zur Blutspende in Kinderhaus ein. Am kommenden Montag (9. August) sind Blutspender von 16 bis 20 Uhr am Markus-Gemeindezentrum, Idenbrockplatz 4, willkommen. Das DRK bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.blutspende.jetzt den passenden Termin zu reservieren. So könne jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Bluttransfusionen bleiben für viele Patienten gerade jetzt unverzichtbar, denn viele Behandlungen und Operationen, die wegen Corona verschoben worden sind, sollen nun nachgeholt werden.