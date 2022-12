So reagieren Fahrgäste auf die neuen Pläne zu den Buslinien 6 und 8

An der Haltestelle Königsberger Straße in Coerde herrscht oft viel Betrieb. Viele Fahrgäste steuern von hier aus die Innenstadt an.So plant die Stadtverwaltung: Die Linien 6/8 sind in Olivgrün eingezeichnet und tangieren nicht mehr den Bült. Die Linien 15/16 sind in Hellblau eingezeichnet. Bisher sind dies nur Ideen. Bürger sind nach ihrer Meinung gefragt, so die Verwaltung.

Foto: isa, Stadt Münster