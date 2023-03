Wichtiger Tagesordnungspunkt: Neuwahl des Vorstands

Nur wenige Monate nach der letzten Versammlung im Herbst 2022 trafen sich etliche Mitglieder der Bürgervereinigung Kinderhaus erneut in der Markus-Gemeinde. Der Grund war schnell erklärt: Nachdem die Corona-Pandemie auch den Terminplan des Heimatvereins in Kinderhaus durcheinandergebracht hatte, kann nun wieder in den gewohnten Turnus mit der alljährlichen Versammlung im Februar zurückgekehrt werden.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war laut einer Mitteilung der Bürgervereinigung die Neuwahl des Vorstands. Alle Ämter mussten turnusgemäß neu besetzt werden. Veränderungen gab es allerdings keine. Einstimmig wurden Christopher Görlich als erster Vorsitzender, Walter Schröer als zweiter Vorsitzender, Helmut Wilken als Kassenwart und Ingrid Feldkamp als Schriftführerin wiedergewählt. Brigitte Dieckmann, Renate Ergeila, Frank Philipp sowie Karin und Adolf Kaiser wurden als Beisitzer wiedergewählt.

Viele Besucher bei der Krippenausstellung

Da die vorausgegangene Mitgliederversammlung noch nicht lange zurücklag, konnte sich Christopher Görlich in seinem Bericht kurzfassen. Besonders hob er die Krippenausstellung hervor, die 2022/2023 wieder unter normalen Bedingungen stattfinden konnte und viele Besucher anlockte. Höhepunkt der Ausstellung war die Peperhove-Krippe, die erstmals in der Ausstellung zu sehen war. Ebenfalls erinnerte Christopher Görlich an die Ausstellung „Kinderhaus im Wandel der Zeit“ und das Sommerfest, das allen Mitgliedern der Bürgervereinigung in guter Erinnerung geblieben ist.

Mit einem Dank an die Mitglieder und Unterstützer, an die Kustoden und Helfer, die die Bürgervereinigung auch in der Coronazeit unterstützt haben, endete die Versammlung.