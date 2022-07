Buntes Programm im „Regenbogenland“

24 Förderschüler und Förderschülerinnen mit körperlichen und motorischen Unterstützungsbedarfen erlebten in der Ferienbetreuung „Regenbogenland“ ein buntes Programm.

Die Ferienbetreuung „Regenbogenland“ richtet sich speziell an Kinder mit Unterstützungsbedarf.

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien war auf dem Gelände der Regenbogenschule des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe so einiges los: 24 Förderschüler und Förderschülerinnen mit körperlichen und motorischen Unterstützungsbedarfen erlebten in der Ferienbetreuung „Regenbogenland“ ein buntes Programm.

Das vom Förderverein der Regenbogenschule realisierte Angebot richtet sich speziell an Kinder im Grundschulalter der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, die aufgrund ihrer besonderen Bedarfe auf eine intensive Unterstützung angewiesen sind und in der Regel nicht an anderen Freizeitangeboten teilnehmen können.

Integriert wird in die Ferienbetreuung die pflegerische Grundversorgung der Kinder, die neben ihrer körperlichen Beeinträchtigung etwa nicht sprechen können, über eine Sonde ernährt oder künstlich beatmet werden müssen, schwere epileptische Erkrankungen oder eine Autismus-Spektrum-Störung haben.

Pflegekräfte und Mitarbeitende im Freiwilligen Sozialen Jahr des LWL sowie vom Mütterzentrum Beckum, die die Kinder auch im Schulalltag betreuen, waren laut einer Mitteilung für das Programm ehrenamtlich im Einsatz. „Für meine Kolleginnen und mich ist die Zeit mit den Kindern im Regenbogenland eine Herzensangelegenheit“, erklärt LWL-Schulsozialarbeiterin Ellen Dreier.

„Das Regenbogenland ist ein ausgezeichnetes Beispiel für gelungene soziale Teilhabe. Hier kann jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen in vertrauter Umgebung schulfreie Zeit genießen“, erklärt LWL-Schuldezernentin Birgit Westers.

Die Nachfrage sei sehr groß, denn selbst inklusive Angebote örtlicher Träger von Ferienmaßnahmen sind in der Regel nicht auf die erforderliche Unterstützung eingestellt. Auch der familienentlastende Aspekt sei enorm wichtig.