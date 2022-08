Von Moldrickx bis Mittagstisch

Der Norden ist in Bewegung. Dr. Hans-Georg Geissdörfer von der CDU in der BV Nord sprach mit Blick auf das Moldrickx-Quartier von einem „Husarenstück“, Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich von einer „Pionierarbeit“ für ganz Münster.

In der Nordmark sollen keine Sportplätze errichtet werden. Dafür kämpft die Initiative „Keine Sportplatzbebauung nördlich der Nordmark in Münster-Kinderhaus“. Die Unterzeichner fordern auch, dass die Öffentlichkeit über den Planungsstand und auch das genaue Vorhaben umfassend informiert wird, um eine kritische Diskussion darüber zu ermöglichen. Die Petition samt 528 Unterschriften übergab Initiativensprecherin Ulrike Heinze am Dienstag vor der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Nord an Marc Weßeling, der den Vorsitz innehatte.