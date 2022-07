Charles Dibin freut sich auf die Arbeit in der Gemeinde

„Ich möchte mit vielen Menschen in Kontakt kommen,“ sagt Charles Dibin. Der Geistliche aus Ghana ist bis Ende August in der Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef im Einsatz.

Charles Dibin und Ulrich Messing kennen sich seit dem Jahr 2007. Damals war der katholische Priester aus Ghana in der Kirchengemeinde St. Anna in Mecklenbeck als Urlaubsvertretung im Einsatz, sein Amtsbruder Messing arbeitete dort als Pfarrer. 2008 wiederholte sich die Vertretung – und jetzt kam Charles Dibin erneut nach Deutschland. Konkret übernimmt er bis Ende August Aufgaben in der Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef (Sprakel und Kinderhaus). Dort ist Ulrich Messing seit 2011 engagiert.

„Das erneute Treffen ist allerdings kein Zufall,“ freut sich Pfarrer Messing. Bei der Vertretungsplanung erinnerte er sich gerne an seinen Amtsbruder aus Ghana in Westafrika und lud ihn spontan ein, erneut nach Münster zu kommen. Charles Dibin sagte ebenso spontan zu, der Aufenthalt in St. Josef und St. Marien wurde schnell vereinbart.

Aus der Diözese Damongo

„Ich bin Ulrich Messing von Mecklenbeck in seine neue Gemeinde gefolgt,“ schmunzelt der Vertretungspfarrer, der sehr gut Deutsch spricht.

In den nächsten Wochen wird er sich um die Gemeinde kümmern, Gottesdienste feiern, Hochzeitspaare trauen und Verstorbene beerdigen. „Ich möchte mit vielen Menschen in Kontakt kommen,“ sagt Charles Dibin. Er vertritt nicht direkt Ulrich Messing, sondern ist Vertreter in der Kirchengemeinde und bereits seit einigen Tagen im Einsatz.

Die Diözesen Damongo in Ghana (dort ist Charles Dibin als Pfarrer unterwegs) und die Diözese Münster verbindet seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Außerdem gibt es eine weitere Verbindung. Erzbischof Phillip Naameh, der Vorsitzende der Bischofskonferenz in Ghana, studierte von 1981 bis 1986 in Münster und war damals Subsidiar (Unterstützungskraft in einer Pfarrei) in der Gemeinde St. Anna.