„Corona überlagert zurzeit alles“

In den Gemeinden in Münsters Norden ist einiges los: Ulrich Messing – seit 2011 Pfarrer in St. Marien und St. Josef – wurde Ende November auch zum Pfarrer in St. Franziskus ernannt. Das Besondere dabei ist, dass beide Großgemeinden jeweils durch eine Fusion vormals selbstständiger Gemeinden entstanden. Damit ist Messing nun leitender Pfarrer zweier Großgemeinden und steht insgesamt etwa 15 000 Katholiken und Katholikinnen in Kinderhaus, Sprakel, Coerde und Rumphorst vor. Wir sprachen mit ihm darüber, wie man eine solche Aufgabe in den Griff bekommt.

