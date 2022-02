Dem Sternenhimmel ganz nah

Pop-up-Planetarium präsentiert Programm in Förderschulen

Münster-Kinderhaus

Innerhalb von zwei Wochen finden insgesamt 56 Vorstellungen des Pop-up-Planetariums in den LWL-Förderschulen am Bröderichweg statt. Die Schüler erhalten in dem mobilen Planetarium den Eindruck, tatsächlich unter dem nächtlichen Himmel zu sitzen.

Von Iris Sauer-Waltermann