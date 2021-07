Der Vater des Sams liest und singt im Trio

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Eigentlich war die Veranstaltung mit Paul Maar schon im September vergangenen Jahres geplant. Mit einem Jahr Verspätung kommt Maar nun mit zwei musikalischen Lesungen und aktualisiertem Programm ins Stadtteilkulturzentrum Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus.

Am 11. und 12. September (Samstag und Sonntag) lädt der Autor der Sams-Bücher mit Konrad Haas und Wolfgang Stute zu zwei Lesungen ein, „die man ob ihrer wunderbaren Mischung aus inspiriertem, witzigen Vortrag und unterhaltsamer Musik noch lange im Gedächtnis behalten wird“, versprechen die Veranstalter in einer Ankündigung. Die musikalische Lesung für Erwachsene am 11. September beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), die Lesung für Kinder am 12. September um 11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr).

„Schiefe Märchen und schräge Geschichten“

„Schiefe Märchen und schräge Geschichten“ ist der Titel des Buchs, das im Mittelpunkt des Programms (nicht nur) für Erwachsene am Samstagabend steht. Eine Lesung für alle, die sich nicht schämen, sich ein kindliches Gemüt bewahrt zu haben. Das Programm dauert zweieinhalb Stunden mit Pause mit einer Signierstunde im Anschluss.

„Der kleine Troll Tojok“ steht im Mittelpunkt von Paul Maars Büchern für Kinder ab fünf Jahren. Paul Maar tritt am Sonntag gemeinsam mit dem „Troll-Trio“ auf, liest die besten Szenen aus den zwei Troll-Büchern und singt zusammen mit Konrad Haas und Wolfgang Stute die eigens dafür geschriebenen und komponierten Lieder. Und natürlich gehören auch Sams-Lieder zum Repertoire des Trios.

Die Platzzahl ist reduziert, um einen sicheren Besuch zu ermöglichen. Karten gibt es im Vorverkauf im WN-Ticketshop, Picassoplatz 3, und im Internet.