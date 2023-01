Bunte Welten in den Köpfen der Zuhörer: Dafür sorgten in der Kinderhauser Markuskirche zwei Märchenerzählerinnen und eine Harfenspielerin.

Das Trio (v.l.) Barbara Tillmann, Eva Bäuerle-Gölz und Sigrun Schwarz entführte die Zuhörer in der Markuskirche mit Märchen aus verschiedenen Ländern und Musik in akustische Farbwelten.

Eine Harfenistin und zwei Märchenerzählerinnen – mehr brauchte es nicht zur Verzauberung. Über eine Stunde wurden die Zuhörer in der Markuskirche in die märchenhafte Welt der Farben entführt. Dafür sorgten Märchen aus verschiedenen Ländern und Musik wie „Over the Rainbow“ – gleich in zwei Versionen.