„Die Spendengelder bleiben in Kinderhaus“

Die Lage ist ernst: Die Ausgaben für den Lebensunterhalt werden in den kommenden Monaten für alle weiter steigen. Die Belastungen sind aber nicht für alle gleich: „Menschen, bei denen das Konto ohnehin bereits vor Monatsende leer ist, plagen jetzt existenzielle Sorgen“, heißt es in einer Mitteilung des Ökumenisches Sozialbüros Kinderhaus, der Mutmach-Stiftung und der örtlichen Pfarrgemeinden.

„Unter der Kostenexplosion leiden hier im Stadtteil besonders die vielen Menschen, die geringe Einkünfte haben, Hartz-IV oder Sozialhilfe beziehen oder von einer niedrigen Rente leben“, sagt Maria Löhr-Hartmann vom Sozialbüro in Kinderhaus. Betroffen seien vor allem Kinder und alte Menschen, Alleinerziehende und große Familien.

Mehr Lebensmittelkarten und Spenden

„Ihnen wollen wir im Sozialbüro mit mehr Lebensmittelkarten, Lebensmitteln und besonderen Aktionen helfen“, betonen Pfarrerin Barbara Stoll-Großhans und Pfarrer Ulrich Messing für die beiden Kirchengemeinden in Kinderhaus.

Gerechnet werde mit einer Verdopplung des Bedarfs. Deshalb ruft das Sozialbüro zusammen mit der „Mutmach-Stiftung“ zu Spenden auf. „Jeder Euro hilft“, unterstreicht Ute van Heek vom Sozialbüro.

In der Beratungsstelle in der Josef-Beckmann-Straße 5 arbeiten zurzeit 18 Ehrenamtliche. Seit 1999 finden dort Menschen in Notsituationen Beratung und Hilfe. „Aktuell werden fast 300 Haushalte betreut, in denen nahezu 500 Kinder leben“, so van Heek.

Spenden bleiben in Kinderhaus

Die Mutmach-Stiftung unter dem Dach der Caritas Gemeinschafts-Stiftung kümmert sich mit dem Sozialbüro besonders um Kinder und Jugendliche in Kinderhaus und steht als Spendenadresse zur Verfügung.

„Wir sichern zu, dass die Gelder, die die Stiftung empfängt, in Kinderhaus bleiben und nach überprüfbaren Kriterien an Bedürftige weitergegeben werden“, betont Professorin Ursula Tölle für Ihre Stiftung. „Ihre Hilfe spendet Mut in schwierigen Zeiten!“

Das Spendenkonto der Mutmach-Stiftung lautet: IBAN: DE47 4006 0265 0000 801 050, BIC: GENODEM1DKM, Stichwort: Kinderhaus